У США готують документальний фільм про Євромайдан

Українець з Чикаго Юліян Гайда та семеро його друзів створив Журналістський колектив Євромайдану (The Euromaidan Journalist Collective), і з перших тижнів революції прилетів у Київ, щоб відзняти документальний фільм “Погляд з Майдану”, повідомляє Еспресо.TV із посиланням на медіа-портал української діаспори VIDIA.

Вже цієї осені повнометражну документальну стрічку видадуть англійською мовою.

До роботи над проектом залучать голлівудських майстрів кінематографії. А наразі - презентували уривки стрічки у Клівленді та Чикаго, а згодом проект фільму побачать у Торонто та Нью-Йорку.

Читайте такожМайже половина українців висловлює підтримку Євромайдану - опитування

"Поки деякі члени Журналістського колективу ще досі працюють над збором матеріалів в Києві. Інші учасники команди вже зібрали частину коштів, необхідну для реалізації проекту. Молоді журналісти сподіваються на підтримку української громади та громадських організацій діаспори, адже правдивий погляд з Майдану повинен побачити світ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, щотижня в українській діаспорі по всьому світу відбувається кілька десятків акцій та мітингів солідарності з революційним Майданом.