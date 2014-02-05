У США готують документальний фільм про Євромайдан

09:31, 05 лютого 2014
Політика
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До роботи над проектом обіцяють залучити голлівудських майстрів кінематографії. 

До роботи над проектом обіцяють залучити голлівудських майстрів кінематографії / Юліян Гайда / facebook.com

Українець з Чикаго Юліян Гайда та семеро його друзів створив Журналістський колектив Євромайдану (The Euromaidan Journalist Collective), і з перших тижнів революції прилетів у Київ, щоб відзняти документальний фільм “Погляд з Майдану”, повідомляє Еспресо.TV із посиланням на медіа-портал української діаспори VIDIA.

Вже цієї осені повнометражну документальну стрічку видадуть англійською мовою.

До роботи над проектом залучать голлівудських майстрів кінематографії. А наразі - презентували уривки стрічки у Клівленді та Чикаго, а згодом проект фільму побачать у Торонто та Нью-Йорку.

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"Поки деякі члени Журналістського колективу ще досі працюють над збором матеріалів в Києві. Інші учасники команди вже зібрали частину коштів, необхідну для реалізації проекту. Молоді журналісти сподіваються на підтримку української громади та громадських організацій діаспори, адже правдивий погляд з Майдану повинен побачити світ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, щотижня в українській діаспорі по всьому світу відбувається кілька десятків акцій та мітингів солідарності з революційним Майданом.

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