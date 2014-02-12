За останній місяць суди призупинили понад 260 рішень Народних рад

В Україні з 16 січня за понад 100 позовами прокурорів суди призупинили дію понад 260 незаконних рішень органів місцевого самоврядування, ухвалених на підставі рішень народних рад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила начальник Головного управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури Ірина Зарубинська.

За її словами, на сьогодні в Україні учасниками акцій протесту захоплено будівлі шести облдержадміністрацій, зокрема Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, а також КМДА, Сокальської райдержадміністрації та сесійна зала Полтавської облради. Загалом в Україні захоплено 37 об’єктів. Зарубинська зауважила, що збитки за наслідками цих захоплень ще не підраховані остаточно, але сягатимуть мільйонів гривень.

Читайте такожЗа створення на Львівщині зброних загонів самооборони завели кримінальну справу

Також Зарубинська повідомила, що на окремих територіях, зокрема у 8 регіонах, створено так звані народні ради, кількість яких перевищує 50.

“Створення таких органів не допускає ні Конституція України, ні закони України, і вони становлять загрозу конституційному ладу в Україні”, - сказала Зарубинська.

Водночас вона поінформувала, що крім, народних рад, на понад 20 територіях створено так звані загони Народної самооборони, діяльність яких не передбачена українським законодавством і підпадає під дію низки статей Кримінального кодексу, зокрема щодо заборони створення воєнізованих або збройних формувань та використання ними зброї чи військової техніки.

Як наголосила Зарубинська, органи прокуратури реагують на незаконні напіввоєнізовані утворення не лише у західних регіонах України, але й у східних та Автономній Республіці Крим.