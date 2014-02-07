У структурі Самооборони Майдану вже діють 39 сотень - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Будинку профспілок сказав народний депутат від «Батьківщини», комендант Майдану Андрій Парубій.

За його словам, також починається структуризація сотень Самооборони по областях України, створюються обласні і районні штаби для координації сотень у регіонах, тому сьогодні частина командирів їде у регіони для того, аби скоординувати дії всіх підрозділів Самооборони.

«Щоб при необхідності ми могли у Києві зібрати 10, 20, 30 тисяч людей, які б могли активно і дієво протидіяти існуючому режиму, захищаючи український інтерес і Майдан», - сказав Парубій і додав, що сьогодні Самооборона налічує 12 тисяч осіб, але вони розраховують на збільшення кількості людей після роботи у регіонах.

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Як сказав Парубій зазначив, структура Самооборони не змінюватиметься, як і раніше, це будуть сотні, які діляться на десятки.

“Сотня є найбільш оптимальним підрозділом, й укрупняти підрозділи немає потреби”, - додав він.

Також Парубій повідомив, що заступниками коменданта Майдану є Микола Величкович, Андрій Левус. Перший є заступником з організаційної роботи, другий із пропагандистської роботи.

У свою чергу Левус наголосив, що Самооборона переходить в наступ: «Ми не просто є охоронцями барикад, ми не просто є тими, хто захищає периметр Майдану. Відсьогодні Самооборона є (осередком - УНІАН) супротиву, від сьогоднішнього дня представники самооборони беруть участь у акціях прямої дії біля СБУ та Генпрокуратури. Ми готуємо план не насильницького спротиву, але дуже активного, який має на меті перетворити країну в Майдан. Ми будемо чинити на місцях спротив корупції, жорстку люстрацію антиукраїнських елементів».

За словами Левуса, кожен член Самооборони Майдану є «революційним політичним солдатом».