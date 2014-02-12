ЄС має допомогти Україні уникнути дефолту - євродепутат

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це голова Комітету у закордонних справах Європейського парламенту Елмар Брок заявив на конференції “Україна у 2014 році — що попереду?”, яка організована Центром європейської політики у Брюсселі.

“Ми всі маємо бути готовими допомогли уникнути дефолту в Україні. Кожен в Україні бачить угоди з Росією, як рішення, яке підводить країну під контроль керівництва Росії”, - сказав Брок.

“З кредитами, які надані Україні, вони мають переглядатися кожні два місяця. Як сказав Президент Путін, це буде залежати від того, хто буде наступним прем'єр-міністром України. Отже, кожні два місяці будемо мати ситуацію шантажу. Кожні кілька місяців будуть також переглядатися ціни на газ, що також є шантажем”, - додав європарламентарій.

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року під час зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві було досягнуто домовленості, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. за тисячу кубометрів із 400 дол. за тис. кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році), а також про придбання Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту (ФНБ) українських суверенних євробондів на 15 млрд дол.

24 грудня Національний банк України отримав перший транш кредиту РФ у розмірі 3 млрд доларів у рамках запланованих до надання 15 млрд доларів.

Другий транш російського кредиту має бути перерахований у розмірі 2 млрд дол.

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3 лютого в «Газпромі» повідомили, що загальний борг НАК «Нафтогаз України» за поставлений російський газ у 2013 році й січні 2014 року становить 3,2924 млрд дол.

8 лютого глава Мінфіну РФ заявив, що Росія поки не перерахувала другий транш фінансової допомоги Україні, оскільки очікує виконання зобов'язань із оплати поставок газу.