«Будівельник» виграв у турецького «Банвіта» в Кубку Європи

Як повідомляє кореспондент УНІАН, ця перемога стала для команди третьою в 5 матчах групового турніру.

Кияни вирішили долю матчу стартовим натиском в першій половині, яку виграли з перевагою в 7 очок - 35:28. У першій 10-хвилинці «будівельники» створили собі перевагу в 4 бали (20:16), а в другій - в три (15:12).

Після великої перерви перевагу перехопили гості, які скоротили розрив до мінімуму, але більшого їм зробити не вдалося.

Кращим гравцем матчу у складі господарів майданчика став Яніс Стрельнієкс, який набрав 13 очок.

Таким чином, перед заключним 6-м туром групового етапу у киян 3 перемоги при 2 поразках і команда займає друге місце в турнірній таблиці, поступаючись тільки ізраїльському «Ха-Поелю», у якого показник перемог і поразок становить 4/1.