«Будівельник» виграв у турецького «Банвіта» в Кубку Європи
У столичному Палаці спорту відбувся матч другого групового етапу Кубка Європи з баскетболу, в якому найсильніший український клуб «Будівельник» приймав турецький «Банвіт» і обіграв суперника з рахунком 60:59.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, ця перемога стала для команди третьою в 5 матчах групового турніру.
Кияни вирішили долю матчу стартовим натиском в першій половині, яку виграли з перевагою в 7 очок - 35:28. У першій 10-хвилинці «будівельники» створили собі перевагу в 4 бали (20:16), а в другій - в три (15:12).
Після великої перерви перевагу перехопили гості, які скоротили розрив до мінімуму, але більшого їм зробити не вдалося.
Кращим гравцем матчу у складі господарів майданчика став Яніс Стрельнієкс, який набрав 13 очок.
Таким чином, перед заключним 6-м туром групового етапу у киян 3 перемоги при 2 поразках і команда займає друге місце в турнірній таблиці, поступаючись тільки ізраїльському «Ха-Поелю», у якого показник перемог і поразок становить 4/1.