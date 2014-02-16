В ОБСЄ вітають розблокування будівлі КМДА

Про це він сказав на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє прес-служба ОБСЄ.

"Цей жест з боку мітингувальників припинити окупацію будівлі Київміськдержадміністрації є позитивною подією. Я дуже сподіваюся, це наблизить Україну до вирішення нинішньої ситуації мирними і демократичними засобами", - сказав Буркхальтер.

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Він нагадав, що Швейцарія, яка цього року головує в ОБСЄ, запропонувала свою допомогу як гаранта й неупередженого свідка передачі будівлі КМДА і задекларувала готовність надавати допомогу Україні й надалі.

Буркхальтер також привітав звільнення решти опозиційних демонстрантів з ув'язнення. "Я звертаюся до всіх сторін із закликом і надалі докладати всіх зусиль для досягнення необхідних компромісів у широкому і всеосяжному політичному діалозі", - зауважив він.