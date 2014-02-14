Парламентська асамблея ОБСЄ сьогодні обговорюватиме Україну

Про це УНІАН повідомили у ПА ОБСЄ, додавши, що спеціальна дискусія Асамблеї у повному складі щодо нинішньої політичної ситуації в Україні відбудеться у п'ятницю, 14 лютого.

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