Парламентська асамблея ОБСЄ сьогодні обговорюватиме Україну

10:04, 14 лютого 2014
Політика
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Парламентська асамблея ОБСЄ, яка 13-14 лютого відбувається у Відні, обговорить українське питання

В ОБСЄ говоритимуть про Україну / kievskaya.com.ua

Про це УНІАН повідомили у ПА ОБСЄ, додавши, що спеціальна дискусія Асамблеї у повному складі щодо нинішньої політичної ситуації в Україні відбудеться у п'ятницю, 14 лютого.

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