На Грушевського за барикадами відновлюють вуличне освітлення
16:34, 17 лютого 2014Політика
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На Грушевського за барикадами комунальники займаються відновленням вуличного освітлення.
На Грушевського продовжується прибирання
На вулиці Грушевського за барикадами комунальні служби займаються відновленням вуличного освітлення.
Як передає кореспондент УНІАН, автокран підняв ліхтарний стовп і електрики відновлюють в ньому пошкоджену електричну проводку.
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Як повідомляв УНІАН, за даними КМДА, із частково розблокованої вулиці Грушевського комунальники вивезли більше 100 машин сміття
Наразі вулиця Грушевського для проїзду розчищена.
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