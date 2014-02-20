Тігіпко заявив про створення антикризової депутатської групи всередині фракції ПР

Депутати фракції Партії регіонів створюють всередині фракції антикризову депутатську групу для врегулювання політичної кризи в країні.

Про це заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook екс-віце-прем'єр-міністр, народний депутат від Партії регіонів, яка має неформальний вплив на кілька десятків парламентаріїв з фракції ПР Сергій Тігіпко.

«Депутати фракції Партії регіонів заявляють про створення всередині фракції антикризової депутатської групи. Ми запрошуємо всіх народних депутатів, незалежно від їх партійності, приєднатися до спільної роботи з реалізації заявлених кроків у парламенті», - написав він.

Крім того, у зв'язку з нездатністю української влади контролювати ситуацію на вулицях, Тігіпко вважає за необхідне негайно змінити спікера і призначити на цю посаду депутата від опозиції, а також терміново обрати прем'єр-міністра, кандидатура якого буде підтримана всіма фракціями.

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Депутат також пропонує створити слідчу депутатську комісію із розслідування всіх порушень, які призвели до людських жертв.

Як повідомляв УНІАН, в Україні триває найбільш жорстка фаза протистояння із застосуванням сили. За різними оцінками, за два дні зіткнень 18 і 19 лютого загинули близько трьох десятків людей, поранені більше тисячі. Сьогодні, 20 лютого вуличні бої відновилися з новою силою. Активісти заявляють про десятки вбитих.

Відучора з фракції провладної Партії регіонів почали виходити депутати.