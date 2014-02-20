З лав фракції Партії регіонів вийшов ще один депутат - «Батьківщина»
14:11, 20 лютого 2014Політика
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З лав парламентської фракції Партії регіонів вийшов ще один народний депутат - Олександр Пресман.
Олександр Герега та Олександр Пресман
Про це стало відомо від співробітників апарату Верховної Ради, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.
Як повідомляв УНІАН, учора, 19 лютого, про вихід з фракції Партії регіонів заявили, зокрема, народні депутати Юрій Благодир, Владислав Атрошенко, Юрій Шаповалов.
Сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Володимир Макеєнко написав заяву про вихід з лав Партії регіонів.
Також сьогодні народні депутати із Закарпаття Іван Бушко, Сергій Мошак, Михайло Ланьо, Василь Ковач та Іштван Гайдош офіційно заявили про вихід з Партії регіонів.
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