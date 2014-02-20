Обама розкритикував поведінку Росії та звинуватив Путіна у неповазі до українців

Про це він заявив у мексиканському місті Толука після закінчення саміту північноамериканських лідерів, передає Укрінформ.

"Точка зору Сполучених Штатів у цьому питанні не полягає в тому, щоб сприймати це як певну шахову партію часів "холодної війни", коли ми протистояли з Росією. Наша мета – переконатися, що народ України в змозі приймати рішення щодо своєї майбутньої долі", - заявив Обама.

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Він наголосив, що український народ, як і інші народи світу, повинен мати безперечні права на свободу слова, вільного зібрання, справедливих і чесних виборів. "Путін має інший погляд на багато з цих питань, і я не думаю, що в цьому є секрет", - зауважив президент США.

Він також закликав політичних лідерів у Києві продовжувати діалог і створити перехідний уряд. "Я сподіваюся, що перемир'я можна досягти", - сказав Обама.