Клюєв пояснив, чому російський омбудсман не підписав антикризову угоду

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам голова Адміністрації Президента Андрій Клюєв.

"Представник Російської Федерації досить конструктивно працював (над угодою), але у нього не було мандата для підписання", - зазначив Клюєв.

За його словами, багато пропозицій російського представника було враховано в угоді.

При цьому спочатку на столі, за яким проходило підписання всіма сторонами Угоди про врегулювання кризи в Україні, була присутня табличка з ім'ям Лукіна як однієї зі сторін - підписантів.

Читайте такожВлада, ЄС й опозиція ще не домовилися, посланець Путіна нічого не підписавОднак пізніше цю табличку прибрали, а Лукін поїхав з Адміністрації Президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві Угода про врегулювання кризи в Україні підписали Президент України Віктор Янукович, лідер Політради «Батьківщини» Арсеній Яценюк, лідер партії «УДАР» Віталій Кличко і лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Глави МЗС Німеччини та Польщі Франк-Вальтер Штайнмайєр і Радослав Сікорський, а також керівник Департаменту континентальної Європи МЗС Франції Ерік Фурньє засвідчили підписання угоди.

Водночас російський омбудсмен Володимир Лукін не був присутнім на церемонії.