ВР постановою відновила дію Конституції 2004 року

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 325 із 331 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Як зазначив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, таке рішення необхідне «у зв’язку з тим, що Президент України не виконав взяту на себе відповідальність в угоді і не підписав закон про відновлення Конституції 2004 року».

Парламент проголосував за постанову, якою відновлюється дія Конституції 1996 року із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 2004, 2011 та 2013 року, котрі стосуються змін до Конституції.

Довга дискусія серед депутатів була з приводу того, коли має вводитися в дію дана постанова. Вирішили, що із дати ухвалення, оскільки необхідно терміново вирішувати кадрові питання.

Читайте такожТурчинова обрали спікером Верховної Ради

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого лідери опозиції підписали угоду з Президентом Віктором Януковичем, яка передбачає повернення до Конституції 2004 року з перерозподілом повноважень у бік парламентської республіки, формування нового уряду та призначення дострокових виборів Президентів.

Того ж дня ВР конституційною більшістю ухвалила закон про повернення до Конституції 2004 року.