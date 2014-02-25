Рада дозволила Турчинову підписувати закони

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 316 із 369 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою, яку внесено народним депутатом України Русланом Кошулинським, передбачено уповноважити виконувача обов'язків Президента України, голову Верховної Ради України Турчинова на підписання законів України, прийнятих з 21 лютого 2014 року на період до здійснення відповідних повноважень Президента України.

Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

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