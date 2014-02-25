Рада дозволила Турчинову підписувати закони
11:22, 25 лютого 2014Політика
0 0
Верховна Рада України ухвалила постанову "Про уповноваження виконуючого обов'язки Президента України, голови Верховної Ради України Олександра Турчинова на підписання законів України" (реєстраційний номер 4261)
Турчинов отримав повноваження підписувати закони
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 316 із 369 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Постановою, яку внесено народним депутатом України Русланом Кошулинським, передбачено уповноважити виконувача обов'язків Президента України, голову Верховної Ради України Турчинова на підписання законів України, прийнятих з 21 лютого 2014 року на період до здійснення відповідних повноважень Президента України.
Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter