Мірошниченка звільнили з посади представника Президента України у ВР

Виконуючий обов’язки Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов звільнив Юрія Мірошниченка від виконання обов'язків представника Президента України у Верховній Раді України.

Відповідний указ оприлюднено офіційним інтернет-представництвом в.о. Президента України. Читайте такожМірошниченко зі сльозами просив вибачення в українців і благав зберегти єдність України Іншим документом звільнено Костянтина Єлісєєва від виконання обов'язків Уповноваженого України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів.

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