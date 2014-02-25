Мірошниченка звільнили з посади представника Президента України у ВР

19:28, 25 лютого 2014
Політика
11 0

Виконуючий обов’язки Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов звільнив Юрія Мірошниченка від виконання обов'язків представника Президента України у Верховній Раді України.

Юрий Мирошниченко освобожден от должности представителя Президента

Відповідний указ оприлюднено офіційним інтернет-представництвом в.о. Президента України.

Читайте такожМірошниченко зі сльозами просив вибачення в українців і благав зберегти єдність України

Іншим документом звільнено Костянтина Єлісєєва від виконання обов'язків Уповноваженого України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter