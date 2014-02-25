Мірошниченка звільнили з посади представника Президента України у ВР
19:28, 25 лютого 2014Політика
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Виконуючий обов’язки Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов звільнив Юрія Мірошниченка від виконання обов'язків представника Президента України у Верховній Раді України.
Юрія Мірошниченка звільнено з посади представника Президента
Відповідний указ оприлюднено офіційним інтернет-представництвом в.о. Президента України.
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Іншим документом звільнено Костянтина Єлісєєва від виконання обов'язків Уповноваженого України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів.
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