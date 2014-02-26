Антилопи з «Межигір’я» належали заповіднику Асканія-Нова

"То колишні наші канни – дворічні самочки з так званого ремонтного молодняку, придбані у січні 2012 року. Тоді приїхала якась делегація з «Межигір’я», дивилася антилоп, дуже уважно вивчали спеціальний станок для їх роздоювання. Потім до мене прийшли двоє київських бізнесменів, повідомили, що шукають антилоп «для Адміністрації Президента», і недвозначно натякнули: мовляв, добре було б отримати їх безкоштовно. Я відповів, що про такі дорогі подарунки коштом держави й мови бути не може. Виставив рахунок, і послав їх до банку, де вони сплатили готівку, переказавши заповіднику двадцять тисяч гривень – всі документи про це збереглися", - повідомляє Голос України.