Антилопи з «Межигір’я» належали заповіднику Асканія-Нова
10:59, 26 лютого 2014Політика
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Директор заповідника Асканія-Нова на Херсонщині Віктор Гавриленко упізнав двох африканських антилоп канна, яких тримали у вальєрах у «Межигір’ї».
Страуси у «Межигір’ї» / Фото: REUTERS
"То колишні наші канни – дворічні самочки з так званого ремонтного молодняку, придбані у січні 2012 року. Тоді приїхала якась делегація з «Межигір’я», дивилася антилоп, дуже уважно вивчали спеціальний станок для їх роздоювання. Потім до мене прийшли двоє київських бізнесменів, повідомили, що шукають антилоп «для Адміністрації Президента», і недвозначно натякнули: мовляв, добре було б отримати їх безкоштовно. Я відповів, що про такі дорогі подарунки коштом держави й мови бути не може. Виставив рахунок, і послав їх до банку, де вони сплатили готівку, переказавши заповіднику двадцять тисяч гривень – всі документи про це збереглися", - повідомляє Голос України.
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