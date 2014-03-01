МЗС України: РФ відмовляється брати участь у переговорах в рамках Будапештського меморандуму

Росія відмовляється брати участь в переговорах у рамках Будапештського меморандуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам в. о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця.

“Нас досить серйозно непокоїть сьогоднішня інформація про те, що Росія відмовляється взяти участь в переговорах у рамках Будапештського меморандуму”, - сказав Дещиця.

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Він зазначив, що запрошення українська сторона надіслала. США і Велика Британія висловили готовність до проведення таких переговорів, а Росія поки що відмовилася.

“Відмову від консультацій можна оцінити як те, що піддаються під сумнів міжнародні гарантії безпеки, тому що Україна, підписавши Будапештський меморандум і віддаючи свою ядерну зброю, очікувала на підтвердження своєї територіальної цілісності і незалежності від країн, які підписали цей меморандум. І тепер одна з країн ставить під сумнів використання цього меморандуму для обговорення вирішення конфлікту в мирний спосіб”, - підкреслив Дещиця.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Дещиця заявив, що МЗС України у зв'язку з подіями в Криму ініціювало двосторонні консультації з Росією, і готове ініціювати консультації в рамках Будапештського меморандуму, якщо не одержить відповідь від РФ.

Згодом у МЗС РФ заявили, що не бачать необхідності у проведенні консультацій з Україною у зв'язку із подіями в Криму.

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Сьогодні, 1 березня, Дещиця поінформував, що 3 березня можуть відбутися консультації з виконання Будапештського меморандуму.

***Будапештський меморандум, укладений в 1994 році між Україною, США, Росією і Великою Британією, містить пункти, що надають Україні гарантії її суверенітету і безпеки.

Згідно з Меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет й існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою і її застосування проти територіальної цілісності і політичної незалежності України.