Керрі закликає Росію співпрацювати з новим українським урядом
18:34, 03 березня 2014Політика
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Держсекретар США Джон Керрі закликає Росію співпрацювати з новим українським урядом і запевняє, що для вирішення проблем Держдепартамент готовий тісно співпрацювати з МЗС Росії.
Джон Керрі / REUTERS
Про це написав у своєму Twitter Надзвичайний та Повноважний посол США в Україні Джефрі Пайєтт.
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"Закликаємо Росію співпрацювати з урядом України. США готові тісно співпрацювати з МЗС РФ для вирішення проблем", - цитує держсекретаря посол.
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