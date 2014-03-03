Керрі закликає Росію співпрацювати з новим українським урядом

Про це написав у своєму Twitter Надзвичайний та Повноважний посол США в Україні Джефрі Пайєтт.

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"Закликаємо Росію співпрацювати з урядом України. США готові тісно співпрацювати з МЗС РФ для вирішення проблем", - цитує держсекретаря посол.