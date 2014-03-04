Біля Харківської, Луганської та Донецької областей - скупчення військової техніки РФ

Окрім Криму, Росія зосереджує війська біля сухопутних кордонів нашої держави, повідомляє ТСН.

У Держприкордонслужбі повідомляють, що спостерігається скупчення військової техніки на території РФ поблизу держкордону біля Харківської, Луганської і Донецької областей. Такі дані можуть свідчити про підготовку російської сторони до вторгнення.

Разом із тим Держприкордонслужба України повідомляє, що "з метою недопущення в'їзду в Україну з території РФ організованих груп, окремих осіб, які можуть брати участь у заходах екстремістського характеру, проводиться посилений прикордонний контроль та відповідні заходи".

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"Усі автотранспортні засоби, які в'їжджають в Україну, піддаються поглибленому огляду із залученням службових собак та необхідних технічних засобів прикордонного контролю. Такі ж заходи проводяться в залізничних пунктах пропуску", - конкретизували прикордонники.

"Також від місцевих жителів Сумської області надійшла інформація, що у суміжному пункті пропуску "Суджа" (РФ), російські прикордонники опитують громадян, які перетинають кордон. Росіян цікавила наявність у українських прикордонників стрілецької та бронетанкової зброї", - повідомляють у Держприкордонслужбі.