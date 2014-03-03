Росію запідозрили в підготовці вторгнення в Україну через сухопутні кордони

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

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За його словами, станом на 3 березня, за інформацією Державної прикордонної служби Уує країни, поблизу кордонів Харківської, Луганської, Донецької областей продовжуються накопичення військ і військової техніки на території РФ.

Як зазначив Перебийніс, водночас, за інформацією Генерального консульства України в Ростові-на-Дону, губернатор Ростовської області видав розпорядження про розгортання в Куйбишевському районі таборів або місць для прийому біженців з України.

“Зазначені дії представників державної влади РФ можуть свідчити про підготовку російської сторони до можливого вторгнення на територію України через сухопутні кордони України”, - сказав Перебийніс.