У Донецьку міліція розробить варіант захисту журналістів під час масових акцій

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора увечері на зустрічі з журналістами начальник Головного управління МВС України в Донецькій області Костянтин Пожидаєв.

Він визнав, що видані раніше журналістам жовті жилети з написом «Преса» не рятують їх від агресивно налаштованих мітингувальників, а швидше навпаки - збільшують агресію учасників протестних акцій.

За словами Пожидаєва, в міліції думають над питанням забезпечення безпеки журналістів. «Ми зараз продумаємо варіант про ваш захист. Тут потрібні, так скажемо, нові технології в цьому питанні. Жилети проїхали, це зрозуміло, програли цей варіант. Ми подумаємо», - сказав начальник облУВС.

Читайте такожМіліція взяла під охорону журналістів Луганщини

При цьому Пожидаєв зазначив: «До кожного журналіста приставити міліціонера - я не знаю, як це можна зробити, не вистачить зараз міліції».

«Зараз багато міліції задіяно і при охороні будівель облдержадміністрації, судів, міліції, телерадіокомпанії тощо. Люди скрізь ходять і скрізь щось пікетують. Просто дуже великі сили, наприклад, задіяні в охороні облдержадміністрації - 1200 осіб на добу», - повідомив Пожидаєв.

За його словами, міліції відомо, що чергові масові проросійські акції намічені на 15 і 16 березня. Пожидаєв висловив сподівання, що "не буде агресивно налаштованих молодих людей, і ми все введемо в русло».

«Про оперативні заходи не хотілося б говорити, але вони, звичайно ж, є. Всі ми знаємо, що є наміри у мітингувальників будувати барикади, але і ми стараємося цьому запобігати. Я категорично проти того, що зараз відбувається в Донецькій області», - сказав Пожидаєв.