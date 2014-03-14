Cанкції Євросоюзу можуть торкнутися 130 російських чиновників - ЗМІ

Як очікується, керівництво ЄС детально обговорить наданий список у понеділок, 17 березня, у ході зустрічі керівників МЗС країн Євросоюзу. Як зазначає агентство Reuters з посиланням на джерело, до нього увійшли високопоставлені чиновники і керівники держкорпорацій.

Про це повідомляє РІА «Новости».

Минулого тижня голова Європейської Ради Герман ван Ромпей за результатами позачергового саміту ЄС заявив, що ЄС може ввести стосовно РФ візові санкції і заморожування активів, якщо найближчими днями між Росією і Україною не почнеться результативний діалог.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що санкції можуть бути запроваджені із 17 березня, коли в Брюсселі відбудеться зустріч керівників МЗС ЄС. Депутати Європарламенту 13 березня ухвалили резолюцію, що схвалює упровадження санкцій стосовно представників Росії у разі приєднання Криму. Посол ЄС у Росії Вігаудас Ушацкас 7 березня сказав, що можливі візові санкції ЄС стосовно РФ простих росіян не торкнуться.

Читайте такожЯкщо референдум в Криму відбудеться, проти РФ застосують санкції - Керрі

У Москві заявляють, що збиток від можливих санкцій буде взаємним, оскільки в сучасному світі все взаємопов'язано, і всі один від одного залежать. Офіційний представник МЗС РФ Олександр Лукашевич заявляв, що Москві доведеться відповідати на можливі санкції, і не обов'язково дзеркально.