Шульц: референдум в Криму ускладнив розв'язання кризи в Україні

Про це заявив голова Європарламенту (ЄП) Мартін Шульц, сообщает РИА Новости.

"Я жалкую, що цей референдум відбувсяв, оскільки нелегітимний, незаконний і ускладнив майбутні зусилля з вирішення кризи. Це голосування не є законним ні за українським, ні за міжнародним законодавством", - зазначив Шульц.

У його заяві наголошується, що ЄП підтримує територіальну цілісність України.

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Як повідомляв УНІАН, парламент Криму виніс на референдум два альтернативних питання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

Голосування почалося 16 березня о 8 ранку і завершилося в 8 вечора.

Згідно з даними республіканської комісії по проведенню референдуму, 82,71% виборців, або 1 млн 524 тис. 563 особи проголосували на кримському півострові на референдумі про статус Криму.

Згідно обробці 50% бюлетенів, 95,5% взяли участь в кримському "референдум"висловилися за приєднання до Російської федерації , 3,5% - за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України. 1% бюлетенів визнано недійсним.

За українським законодавством референдум може бути тільки всеукраїнським. Українська влада назвала нелегітимним проведення референдуму в Криму і заявила, що не визнає його результати.

Також згідно з заявами президент Європейської Ради Германа ван Ромпея і президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу, що референдум в Криму є незаконним, нелегітимним, і його результат не буде визнаний Європейським Союзом. Не визнають результатів кримського референдуму і США.

Голова Комітету виборців України Олександр Черненко заявив, що аномально висока явка кримчан на так званому кримському референдумі є результатом того , що в списки для голосування безпосередньо на виборчих дільницях заносять всіх бажаючих громадян Росії, а також людей, які голосують на кількох ділянках одночасно.