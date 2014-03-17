Кернес заявляє про погрози на його адресу

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненій на сайті Харківської міської ради заявіГенадія Кернеса.

«Я звертаюся до голови ГУМВС України в Харківської області, керівників обласної прокуратури та СБУ і доводжу до їхнього відома, що останнім часом я сам і моя сім'я, у тому числі діти, стали мішенню для десятків погроз на тлі політичного переслідування. За погрозами, пов'язаними зі здоров'ям і життям моєї сім'ї, може стояти Арсен Аваков, колишній губернатор Харківської області, а тепер - міністр внутрішніх справ України», - заявив Кернеса.

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Як повідомляв УНІАН, 13 березня Печерський райсуд Києва обрав міському голові міста Харкова Геннадію Кернесу запобіжний захід у вигляді часткового домашнього арешту. Згідно з рішенням, Кернес повинен перебувати вдома з 21 години вечора до 7 год ранку щодня протягом двох місяців. Водночас у рішенні суду не вказано адресу, за якою повинен знаходитися мер Харкова. Генпрокуратура підозрює Кернеса у організації викрадення, тортур, побиття людей.

Кернес заявив, що обвинувачення на його адресу не мають реального підґрунтя. Мер наголосив, що з ним зводить особисті рахунки Аваков.