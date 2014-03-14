Кернес продовжить виконувати обов'язки мера Харкова в умовах арешту - міськрада

Харківський міський голова Геннадій Кернес в умовах часткового домашнього арешту залишається міським головою і в повному обсязі виконуватиме роботу мера Харкова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, Кернес після рішення Печерського райсуду Києва, який обрав йому міру запобіжного заходу, повернеться до Харкова.

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Вчора, 13 березня, Кернес прийшов на допит до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури і дав усі необхідні пояснення у рамках кримінального провадження за пред'явленими йому обвинуваченнями за статтями «тортури», «погроза вбивством», «незаконне позбавлення волі або викрадення людини». За словами адвокатів, йдеться про події 25 січня, коли в Харкові сталися сутички між прихильниками і противниками Евромайдану.

Після допиту Кернес наголосив, що вважає кримінальне переслідування політичною помстою екс-губернатора Харківської області, в.о. міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

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Як повідомляв УНІАН, 13 березня Печерський райсуд Києва обрав міському голові міста Харкова Кернесу запобіжний захід у вигляді часткового домашнього арешту. Згідно з рішенням, Кернес повинен перебувати вдома з 21.00 вечора до 7.00 ранку щодня протягом двох місяців.

Водночас у рішенні суду не вказано адресу, за якою повинен знаходитися мер Харкова.