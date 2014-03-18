Проти українських військових у Криму вже застосовують вогнепальну зброю – ВМС

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на селекторній нараді командувач Військово-морськими силами України контр-адмірал Сергій Гайдук.

“Останнім часом почастішали випадки силового демонстративного захоплення військових частин із застосуванням зброї, як вогнепальної, так і травматичної”, - сказав контр-адмірал.Читайте такожОкупанти штурмують військовий топографічний центр у Сімферополі - журналіст

Також він додав, що в Сімферополі було поранено українського офіцера: “У Сімферополі офіцер має два кульових поранення в ногу. Йому надано медичну допомогу, загрози для життя немає”.

Крім того, Гайдук розповів, що російські військовослужбовці в Криму мінують підходи до військової частини у Феодосійському гарнізоні.

Загалом, за його словами, на півострові почастішали випадки викрадення офіцерів.

«На даний час зафіксовано викрадення 5 офіцерів. Двох офіцерів нам вдалося повернути, а три утримуються так званими силами «самооборони Криму», - сказав Гайдук.Читайте такожСьогодні в Сімферополі поховають закатованого кримського татарина

Також він додав, що зафіксовано випадки вандалізму та цинічного поводження з військово-медичними об'єктами та персоналом.

«Здійснено три спроби силового впливу на сімферопольський госпіталь та на севастопольський», - сказав контр-адмірал.