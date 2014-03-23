Суд заарештує главу "Нафтогазу" або випустить його під заставу в 1,5 млрд гривень

Про це написав глава МВС України Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

"Від цих сум постійно здригаєшся. Щодо раніше затриманого за підозрою в організації великих розкрадань голови НАК "Нафтогаз України" Євгена Бакуліна. До ранку (через процесуальні строки) закінчився суд з санкції. Рішення - АРЕШТ або застава у півтора мільярда гривень!" - написав Аваков.