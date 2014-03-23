Суд заарештує главу "Нафтогазу" або випустить його під заставу в 1,5 млрд гривень
08:25, 23 березня 2014Політика
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Суд вирішив заарештувати раніше затриманого голову НАК "Нафтогаз" Євгена Бакуліна, або відпустити його під заставу в 1,5 мільярда гривень.
Євген Бакулін / espreso.tv
Про це написав глава МВС України Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.
"Від цих сум постійно здригаєшся. Щодо раніше затриманого за підозрою в організації великих розкрадань голови НАК "Нафтогаз України" Євгена Бакуліна. До ранку (через процесуальні строки) закінчився суд з санкції. Рішення - АРЕШТ або застава у півтора мільярда гривень!" - написав Аваков.
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