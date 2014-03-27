Прикордонники: РФ посилила військову присутність у Чорному та Азовському морях

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Держприкордонслужби, кораблями і катерами Берегової охорони та флоту Росії проводяться активні маневри.

Також патрульною прикордонною авіацією України учора у північно-західній частині Чорного моря відслідковувалися 3 кораблі Чорноморського флоту Росії та 3 судна забезпечення Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз». Кораблі «Чорноморнафтогазу» під прапорами РФ базуються поблизу морських стаціонарних платформ. Ще 2 кораблі Чорноморського флоту перебували у західній частині Азовського моря. Усі судна рухалися у нейтральних водах та на суттєвому віддаленні від зовнішньої межі територіального моря України, зазначається в повідомленні.Читайте такожУ найближчі два дні Україна переживатиме найкритичніший момент своєї історії - Марчук

Загалом, за Держприкордонслужби, патрульна авіація за період активізації заходів обстежила майже 12,5 тис. км сухопутної ділянки державного кордону, 20 тисяч км² акваторії Азовського та територіального морів, понад 40 тисяч км² виключної (морської) економічної зони України. Під час моніторингу кордону прикордонною авіацією використовується допоміжна апаратура, яка дозволяє з високою точністю відслідковувати обстановку на місцевості.Читайте такожРозвідка США доповіла Обамі про можливе вторгнення РФ в Україну

Лише вчора було обстежено близько 600 кілометрів українсько-російської та українсько-молдовської ділянок. Під час обльоту сухопутної ділянки державного кордону екіпажі не виявили порушень, йдеться в повідомленні.