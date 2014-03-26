На російсько-український кордон прибули елітні танкові дивізії РФ

З прикордонних з Україною регіонів Росії продовжують надходити тривожні вісті: до кордону прибувають найбільш боєздатні з'єднання збройних сил РФ.

Про це пише Думская.net.

24 березня на південному заході Брянської області була помічена техніка 12 танкового полку 4-ї гвардійської Кантемирівської танкової дивізії (еліта російських сухопутних військ, регулярно бере участь у парадах на Красній площі).

Це з'єднання вивантажилось в районі Новозибків-Клімово і, найімовірніше, готове наступати через Чернігів прямо на столицю України.

В районі населених пунктів Калинівка і Амонь Хомутовського району Курської області (15 і 7 км від держкордону відповідно) зосереджується батальйонна тактична група ще одного легендарного з'єднання - 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії. Джерела повідомляють про приблизно 400 військовослужбовців на БМП і БТР, танкову роту (10 танків), а також вузли зв'язку.

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На військовому полігоні в районі населених пунктів Білгород, Північний, Будівельник знаходяться три батальйони 76-ї Псковської десантно-штурмової дивізії і два батальйони 106-ї Тульської парашутно-десантної дивізії. Всього - приблизно 1100 чоловік та 120 одиниць авто- і бронетехніки.

На об'їзній Бєлгорода зафіксовано понад 25 штурмових вертольотів Мі-24.