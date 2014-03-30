Порошенко пояснив, як Україна може повернути Крим

Крим треба повертати розумом. Таку думку висловив нардеп і кандидат у президенти Петро Порошенко у неділю, 30 березня, в ефірі ТСН.Тиждень, відповідаючи на питання про те, чи варто повертати Крим силою.

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"Щодо стосунків з Росією я можу вам сказати як фаховий дипломат, що країна не може почуватися в безпеці, поки вона не має прозорого формату діалогу з Російською федерацією. Ми будемо мати дуже загрозливий стан безпековий", - зауважив політик.

Порошенко повідомив, що Україна має чітку позицію з цього приводу. "Ми маємо довести Росії - фактор перший - ми ніколи не визнаємо анексію Криму. Ми будемо для цього застосовувати міжнародну солідарність, судові механізми Міжнародного суду справедливості, механізми Європейського суду з прав людини, позиції санкцій, позиції переговорного процесу. Ми маємо твердо довести - Крим буде українським", - наголосив Порошенко.

"Другий вибір України - це європейський вибір. Україна має намір не тільки реалізовувати угоду про асоціацію, а й стати повноцінним членом ЄС", - додав нардеп, наголосивши, що в усіх інших питаннях вони готові шукати компроміси з Росією.