Порошенко подав до ЦВК документи на реєстрацію кандидатом у президенти

Як передає кореспондент УНІАН, Порошенко приніс повний пакет документів, разом з тими, які засвідчують внесення ним грошової застави в розмірі 2,5 млн грн.

Документи Порошенко прийшов подавати в ЦВК у супроводі дружини і сина.