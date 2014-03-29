Порошенко подав до ЦВК документи на реєстрацію кандидатом у президенти

16:23, 29 березня 2014
Політика
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Народний депутат Петро Порошенко подав у Центральну виборчу комісію документи на реєстрацію кандидатом на пост президента України на позачергових виборах 25 травня.

Порошенко идет в президенты

Як передає кореспондент УНІАН, Порошенко приніс повний пакет документів, разом з тими, які засвідчують внесення ним грошової застави в розмірі 2,5 млн грн.

Документи Порошенко прийшов подавати в ЦВК у супроводі дружини і сина.

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