Порошенко подав до ЦВК документи на реєстрацію кандидатом у президенти
16:23, 29 березня 2014Політика
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Народний депутат Петро Порошенко подав у Центральну виборчу комісію документи на реєстрацію кандидатом на пост президента України на позачергових виборах 25 травня.
Порошенко йде в президенти
Як передає кореспондент УНІАН, Порошенко приніс повний пакет документів, разом з тими, які засвідчують внесення ним грошової застави в розмірі 2,5 млн грн.
Документи Порошенко прийшов подавати в ЦВК у супроводі дружини і сина.
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