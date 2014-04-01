Сьогодні ЄС представить нову політику сусідства з Україною

Як повідомляє німецька преса, Євросоюз більше не ставитиме східних сусідів перед вибором - Європа чи Росія, - йдеться в сюжеті ТСН.Ніч.

У ЄС вважають, що саме перед такою дилемою опинилася Україна перед підписанням угоди про асоціацію з ЄС торік на саміті у Вільнюсі.

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Про співпрацю із Україною міністри розкажуть у місті Ваймар. А учора вони вже зустрілися в Берліні, де обговорили серед іншого і пропозицію Росії перетворити Україну на федерацію.