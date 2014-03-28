Баррозу: двері для вступу України в ЄС не закриті

Про це заявив голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, передає ИТАР-ТАСС.

"Члени ЄС до цього поки що не готові. Вони вважають, що не тільки Україна не була готова, але також і Європейський союз не був готовий інтегрувати на цьому етапі країну, подібну Україні. Ось чому ми запропонували Україні угоду про асоціацію", - заявив Баррозу, виступаючи в ході експертної дискусії у Брюсселі.

Читайте такожВлада обіцяє вільну торгівлю з ЄС вже в кінці квітня

Разом з тим глава Єврокомісії підкреслив, що "двері для вступу не закриті" і "така можливість у майбутньому існує", але для цього Україні необхідні перетворення: реформи, боротьба з корупцією, вищий ступінь звітності влади перед суспільством.

"Рішення про початок переговорів про розширення (ЄС) за рахунок нової країни вимагає одностайності, а серед країн-членів (ЄС) одностайності щодо України не було", - сказав Баррозу.