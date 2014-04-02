У Правому секторі розповіли, що вплинуло на стрілянину у Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це Береза сказав на круглому столі в рамках проекту «Схід+Захід», організованого інформаційною агенцією УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ та Телевізійною службою новин каналу «1+1».

За словами Берези, не зовсім коректно говорити, що відбувся конфлікт між структурами «Правого сектору» та Самооборони Майдану. На його переконання, це був конфлікт між кількома людьми, між якими стався конфлікт.

Читайте такожЗапобіжний захід представнику Правого сектору суд обере завтра - джерелоВін зауважив що сьогодні відповідь на те, що саме сталося має з`ясувати слідство, водночас Береза повідомив, що активіст «Правого сектора», який позавчора застосував зброю біля ресторану ”Мафія” в Києві, після затримання ”сказав, що він боявся стати наступним Сашком Білим”.

”Потрібно розмовляти з представниками міліції, які до абсурду довели сьогодні ситуацію навколо «Правого сектора»”, - зауважив він.

Разом з тим Береза підкреслив, що його структура готова співпрацювати з правоохоронними органами задля забезпечення громадського порядку.

Повноважний представник Міністерства внутрішніх справ – начальник департаменту громадської безпеки МВС Володимир Гриняк зауважив, що сьогодні в МВС немає конфлікту зі структурами громадського сектору, зокрема Самообороною, які спільно охороняють громадський порядок. В той же час співпраці з «Правим сектором» немає, але він не проти такої співпраці.