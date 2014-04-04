Захарченко: "Беркут" не причетний до розстрілів на Майдані

Екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко дав інтерв'ю російському "Першому каналу".

За його словами, стрілянина в активістів і правоохоронців велася саме з того будинку, який перебував під контролем активістів Майдану.

"Те, що це були не співробітники міліції, я впевнений на 100%. На всі заходи Беркут виходив без бойової табельної зброї. 18 і 19 лютого були поранені 86 співробітників органів внутрішніх справ - вогнепальні поранення, 14 з них були вбиті. Це були співробітники внутрішніх військ, військовослужбовці, це були співробітники спецпідрозділу " Беркут", співробітники ДАІ, яких розстріляли на посаді", - підкреслив Захарченко.

Читайте такожЗвіт про вбивства на Майдані: планувала ФСБ Росії, розстрілювали "Альфа" і "Беркут"

Екс-міністр запевняє, що вранці 20 лютого в Києві саме з Будинку профспілок почалася прицільна стрільба по правоохоронцях, які стояли на Інститутській і в районі будівлі ФПУ.

"Чому, власне кажучи, і почали відступати співробітники "Беркута" і співробітники внутрішніх військ. Для будь-якої розумної людини зрозуміло, що якщо б вогонь відкрили правоохоронці, то вони б, напевно, наступали, для цього б відкрили вогонь. А в цей час, коли почали вбивати співробітників, вони почали відступати", - заявив він.