Вночі невідомі проникли у СБУ в Донецьку

Близько 3.40 ночі 7 квітня група невідомих громадян проникла на перший поверх будівлі Управління Служби Безопасносности України в Донецькій області.

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Дану інформацію "Новостям Донбасу" повідомили в прес-службі обласної міліції. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група і встановлюються дані порушників.