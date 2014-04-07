Вночі невідомі проникли у СБУ в Донецьку

08:47, 07 квітня 2014
Політика
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Невідомі проникли на перший поверх управління СБУ в Донецьку.

На фото - сепаратисткий митинг в Донецке / @evgenijevgik

Близько 3.40 ночі 7 квітня група невідомих громадян проникла на перший поверх будівлі Управління Служби Безопасносности України в Донецькій області.

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Дану інформацію "Новостям Донбасу" повідомили в прес-службі обласної міліції. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група і встановлюються дані порушників.

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