Вночі невідомі проникли у СБУ в Донецьку
08:47, 07 квітня 2014Політика
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Невідомі проникли на перший поверх управління СБУ в Донецьку.
На фото - сепаратисткий мітинг в Донецьку / @evgenijevgik
Близько 3.40 ночі 7 квітня група невідомих громадян проникла на перший поверх будівлі Управління Служби Безопасносности України в Донецькій області.
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Дану інформацію "Новостям Донбасу" повідомили в прес-службі обласної міліції. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група і встановлюються дані порушників.
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