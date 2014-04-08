Сепаратисти продовжують блокувати Донецьку ОДА
09:26, 08 квітня 2014Політика
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В будівлі ДонОДА продовжують перебувати сепаратисти.
Сепаратисти й досі знаходяться в Донецькій ОДА / REUTERS
Сепаратисти продовжують знаходитися усередині будівлі Донецької обласної державної адміністрації станом на 8.45 ранку 8 квітня, повідомляє ресурс "Новости Донбасса".
Вони зайняли частину кабінетів чиновників адміністрації та Донецької обласної ради, там же розкладено матраци, всі бажаючі можуть поїсти - працює безкоштовна їдальня.
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Люди також чергують на Жовтневій площі перед будівлею ОДА.
Журналісти повідомляють, що більшість майна всередині ДонОДА зіпсовано, зафіксовано факти вандалізму.
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