У мережі з'явився запис бійки в Раді
12:47, 08 квітня 2014Політика
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Під час виступу з трибуни лідера КПУ Петра Симоненка двоє депутатів від фракції “Свобода” підбігли до трибуни та силою виштовхнули його вбік.
У Раді побилися депутати
Після цього до трибуни збіглися представники різних фракцій, зав'язалася бійка.
Лідер КПУ виступав з критикою дій влади, що, на його думку, призвели до дестабілізації ситуації на Сході.
Бійка в Раді 8 квітня
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