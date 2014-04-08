У мережі з'явився запис бійки в Раді

12:47, 08 квітня 2014
Політика
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Під час виступу з трибуни лідера КПУ Петра Симоненка двоє депутатів від фракції “Свобода” підбігли до трибуни та силою виштовхнули його вбік.

У Раді побилися депутати

Після цього до трибуни збіглися представники різних фракцій, зав'язалася бійка.

Лідер КПУ виступав з критикою дій влади, що, на його думку, призвели до дестабілізації ситуації на Сході. 

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