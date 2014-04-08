Євромайдан Харкова вимагає покарати антимайданівців

Як передає кореспондент УНІАН, близько 10 мешканців Харкова сьогодні пікетували Генпрокуратуру з відповідними вимогами до її керівництва.

Як зазначили активісти в інтерв'ю журналістам, місцева міліція не лише не вживає жодних заходів під час сутичок на мітингах у Харкові, але й відверто саботує розслідування проваджень щодо побиття громадян.

“Ми по 10-20 чоловік поранених виносимо з кожного мітингу, але міліція бездіє. Тому ми вимагаємо від генпрокурора взяти під особистий контроль розслідування цієї справи”, - зазначили активісти.

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Відповідну заяву вони передали на ім'я Махніцького через одного із співробітників генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня у Харкові сепаратисти, які захопили будівлю облдержадміністрації, двічі розганяли активістів Євромайдану, що проводили мітинг на площі Свободи.

В ході сутичок антимайданівці кидали в опонентів петарди й вибухові пакети, також били їх битами.