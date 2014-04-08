Євромайдан Харкова вимагає покарати антимайданівців
Побиті у Харкові активісти Евромайдана вимагають від в.о. генерального прокурора Олега Махніцького взяти під особистий контроль справу про вчинення проти них злочинів.
Як передає кореспондент УНІАН, близько 10 мешканців Харкова сьогодні пікетували Генпрокуратуру з відповідними вимогами до її керівництва.
Як зазначили активісти в інтерв'ю журналістам, місцева міліція не лише не вживає жодних заходів під час сутичок на мітингах у Харкові, але й відверто саботує розслідування проваджень щодо побиття громадян.
“Ми по 10-20 чоловік поранених виносимо з кожного мітингу, але міліція бездіє. Тому ми вимагаємо від генпрокурора взяти під особистий контроль розслідування цієї справи”, - зазначили активісти.
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Відповідну заяву вони передали на ім'я Махніцького через одного із співробітників генпрокуратури.
Як повідомляв УНІАН, 7 квітня у Харкові сепаратисти, які захопили будівлю облдержадміністрації, двічі розганяли активістів Євромайдану, що проводили мітинг на площі Свободи.
В ході сутичок антимайданівці кидали в опонентів петарди й вибухові пакети, також били їх битами.