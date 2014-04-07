У Харкові антимайданівці атакували мітинг Євромайдану

Як передає кореспондент УНІАН, близько 19.20 велика кількість молодих людей у масках із битами та з георгіївськими стрічками спочатку почали закидати мітинг Євромайдану вибуховими пакетами, а потім погналися за людьми, що йшли в бік парку Шевченка.

Зараз на площі Свободи чутні вибухи. Наразі сутички тривають біля одного з ресторанів в парку Шевченка.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 6 квітня в Харкові сепаратисти захопили будівлю облдержадміністрації і встановили на ній прапор Росії.

Сьогодні, 7 квітня, на будівлю облдержадміністрації повернули Державний прапор України замість встановлених раніше прапора Росії та прапора з гербом Харкова. В обладміністрації тривають переговори представників влади з протестувальниками, які зайняли будівлю.

Місцевий Євромайдан оголосив мобілізацію активістів на пікет перед будівлею Харківської облдержадміністрації, зайнятою антимайданівцями.

Пізніше близько 100 осіб у масках і касках, із палицями, перейшли вулицю Сумську, пройшли кордон міліції й напали на людей, які стояли на площі Свободи з українськими прапорами.