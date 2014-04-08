Армії дозволили використовувати благодійні пожертви

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення матеріально-фінансового забезпечення обороноздатності держави» (реєстраційний номер 4491).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 231 із 241 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до законів України "Про оборону України", "Про Збройні сили України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про гуманітарну допомогу", "Про благодійну діяльність та благодійні організації".

Читайте такожЧеркащина: медики перерахували українській армії понад 235 тис грн

Змінами передбачено дозволити фінансування національної оборони держави, Збройних сил, мобілізаційної підготовки та заходів з мобілізації може здійснюватися додатково за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що фінансове забезпечення військової галузі країни є вкрай незадовільним, що призвело до різкого загострення кризового стану обороноздатності держави та боєздатності Збройних сил України. Найслабшим місцем залишається проблема військово-технічної модернізації і переоснащення Збройних сил новітніми й перспективними зразками озброєнь. Більш як 20 років перебуває в експлуатації понад 80% озброєнь та військової техніки Збройних сил. Загальний обсяг озброєнь, які потребують заміни, сягає понад 50%. Тільки 30% припадає на відносно сучасні зразки, але вони своїми характеристиками усе-таки поступаються найкращим світовим системам озброєнь. Морально застаріли або вичерпали свій експлуатаційний ресурс 80% озброєнь ракетної артилерії, близько 60% військово-повітряних сил, 70% засобів радіоелектронної боротьби і 50% протитанкових озброєнь України.

Читайте такожУкраїнська миротворча місія в Ліберії передасть 55 тисяч гривень для ЗСУ

За оцінками західних експертів, бойовий потенціал Збройних сил України щороку знижується майже на 9% і зараз становить ледь більше 20% від рівня 1992 р.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня стартувала акція «Підтримай Українську армію». Станом на 7 квітня на рахунки Міністерства оборони України в рамках акції “Підтримай Українську армію” надійшло вже більш як 88 млн грн від юридичних і фізичних осіб.