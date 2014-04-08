Майже за три тижні українці зібрали для армії понад 88 мільйонів гривень

Станом на 7 квітня на рахунки Міністерства оборони України в рамках акції “Підтримай Українську армію” надійшло вже більш як 88 мільйонів гривень від юридичних і фізичних осіб в якості допомоги Збройним Силам України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, з цієї суми 83 мільйони 456 тисяч гривень – грошові перекази на матеріально-технічне, решта – на медичне забезпечення Збройних Сил України.

За допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер “565” на підтримку Української армії перераховано 22 мільйони 930 тисяч гривень (усі – на матеріально-технічне забезпечення ЗСУ).

Читайте такожУ Міноборони немає доступу до грошей, перерахованих українцями через СМС

Крім того, на рахунки Міноборони надійшло 26,2 тисячі доларів США та 28,9 тисячі євро. Після обов’язкового продажу іноземної валюти (50% від загальної суми), залишок іноземної валюти на рахунках Міністерства оборони України становив 13,1 тисячу доларів США (гривневий еквівалент – 140,2 тисячі грн) та 14,45 тисячі євро (гривневий еквівалент – 215,3 тисячі грн).

Міністерство оборони, Збройні Сили України висловлюють щиру вдячність усім небайдужим громадянам, які долучилися до благодійної акції “Підтримай Українську армію” та продовжують надавати допомогу вітчизняним Збройним Силам з метою підвищення їх боєготовності та зміцнення обороноздатності держави.

Акція «Підтримай Українську армію» стартувала 15 березня.