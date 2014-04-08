Лавров заявив Керрі про необхідність ”закріплення позаблокового статусу” України

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і друку МЗС РФ за підсумками їхньої телефонної розмови.

«Обговорювалися можливості зовнішньої підтримки України в інтересах подолання внутрішньої політичної кризи. Лавров відзначив нагальну необхідність, особливо в умовах наростаючих протестних виступів на південному сході України, глибокої і транспарентної конституційної реформи з повноцінною участю всіх політичних сил і регіонів. Підкреслено важливість реального діалогу про федеративний устрій України та закріплення її позаблокового статусу», - йдеться в повідомленні.

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Глави зовнішньополітичних відомств Росії та США домовилися продовжувати спільні зусилля з узгодження оптимальних форм міжнародного сприяння в просуванні справжнього національного діалогу в Україні з тим, щоб самі українці могли визначити долю своєї країни.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Лавров у телефонній розмові з міністром закордонних справ ФРН Франком-Вальтером Штайнмайєром запропонував зробити зусилля щодо організації міжнародного сприяння якнайшвидшого початку національного діалогу всіх політичних сил і регіонів України з метою узгодження у відкритому режимі загальноприйнятної конституційної реформи.

Раніше в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов запевняв, що в Україні немає передумов для федералізації.