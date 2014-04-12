Депутатам, які займаються справою Музичка, не дають потрібних документів - ЗМІ

У зв'язку із цим ТСК на своєму засіданні вирішила уточнити у експертів юридичного управління парламенту статус своїх повноважень, пише Українська правда.

"Це питання виникло у зв'язку з тим, що нам ніхто на сьогоднішній день не надав нормальних матеріалів у зв'язку з тим, начебто, що у нас немає відповідних повноважень. Ми перевіримо, чи є такі повноваження", - пояснив голова ТСК, позафракційний депутат Юрій Дерев'янко, цитує його прес-служба.

Разом з тим, Комісія вирішила запросити на наступне засідання народного депутата "Батьківщини" Геннадія Москаля. У ТСК нагадали, що саме на підставі запиту нардепа і було порушено кримінальну справу щодо Музичка.

Комісія хоче заслухати депутата, щоб з'ясувати джерело походження наведеної у запиті інформації.

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Крім цього ТСК вирішила звернутися до Генпрокуратури, щоб відомство повідомило, які експертизи були призначені, і надало відповідні результати експертизи.

Також ТСК хоче отримати від Генпрокуратури роз'яснення щодо того, чи були залучені в якості доказів майка, одяг та інші речі Музичка.

ТСК звернулася і до Міністерства внутрішніх справ для того, щоб відомство надало інформацію щодо того, чи були спецпризначенці "Соколу", які брали участь у спецоперації щодо затримання Олександра Музичка, учасниками подій на Майдані - зокрема, на вулиці Інститутській та Грушевського.

Серед інших рішень Комісії слід також виділити запрошення на наступне засідання, яке пройде 22 квітня, першого заступника голови МВС Володимира Євдокімова.

Також на наступному засіданні із звітом щодо результатів розслідування обставин загибелі Олександра Музичка має виступити і в.о. Генпрокурора Олег Махницький.

Як відомо, член Правого сектора Олександр Музичко, відомий як Сашко Білий, був вбитий в ніч з понеділка на вівторок на Рівненщині.

У міліції стверджують, що Музичко був членом ОЗУ і знаходився у рошуку. Спочатку силовики заявили, його смертельно поранили під час затримання, оскільки він відкрив вогонь у бік бійців спецпідрозділу Сокіл, які намагалися його затримати.

Потім у МВС стверджвували, що Музичко застрелився сам.

Місцеві активісти Правого сектора, однак, заявили, що версія міліції є брехливою і вже пообіцяли помститися голові МВС Арсену Авакову.

Окрім того, у "Правому секторі" заперечують інформацію про те, що Білий сам собі завдав смертельних поранень.

МВС заявило, що готове допустити уповноваженого представника від громадськості до оцінки результатів розслідування убивства Музичка.