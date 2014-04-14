ЄС вийшов на новий рівень стурбованості діями Росії

Також вона закликала народ України висловитись щодо майбутнього країни своїм голосуванням під час президентських виборів наступного місяця.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Люксембурга, про це Ештон заявила перед Радою ЄС на рівні глав дипломатій 28-ми країн-членів.

”Маємо все більшу стурбованість щодо того, що робить Росія. Повідомлення про заворушення у східних частинах України тривожать. Ми закликаємо до спокою та стриманості. Треба, щоб люди могли висловитись щодо майбутнього своєї країни на тлі того, як ми просуваємось до майбутніх президентських виборів”, - сказала Ештон журналістам.

Читайте такожЕштон глибоко стурбована подіями у Слов'янську Вона додала, що з оптимізмом дивиться на зустріч з Держсекретарем США Джоном Керрі та міністрами закордонних справ України Андрієм Дещицею та Росії Сергієм Лавровим у Женеві 17 квітня.

”Мета зустрічі - знайти шляхи деескалації ситуації, як рухатись уперед в інтересах усіх людей, як стабілізувати Україну. Я також буду просити певного мандату на цю зустріч від міністрів закордонних справ ЄС”, - сказала Ештон.