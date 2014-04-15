До України не пропустили вже 12 тисяч росіян

Прикордонники з початку березня не пропустили до України 12 тисяч росіян, які могли б взяти участь в екстремістській діяльності.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, в умовах останніх подій, зокрема анексії Криму та тих, що відбуваються у східних областях України, прикордонна служба продовжує вживати жорстких заходів з охорони державного кордону та проводить посилений прикордонний контроль в пунктах пропуску. Заходи здійснюються у взаємодії зі співробітниками СБУ, МВС та військовослужбовцями ЗСУ, і направлені на виявлення осіб, які збираються брати участь у дестабілізації обстановки в Україні, недопущення перевезення зброї, боєприпасів, вибухових речовин та інших заборонених предметів.

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Держприкордонслужба звертає особливу увагу, що організовані групи провокаторів, особливо з числа громадян Росії, не можуть перетнути державний кордон України чи потрапити на материкову частину з окупованого Криму.

Під час прикордонного контролю на кордоні з півостровом ретельно перевіряють транспортні засоби та документи всіх без винятку осіб. Особлива увага приділяється особам, які вже брали участь в екстремістських заходах у Криму і тепер намагаються прямувати в інші регіони України для підбурення населення, маючи при собі дійсні паспорти громадян України.

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Щодня лише у рамках спеціальних прикордонних операцій на кордоні з Росією несуть службу більше тисячі прикордонних нарядів. Крім того, суттєво посилено ділянки на кордоні з АР Крим та на придністровському сегменті. Лише минулої доби у в’їзді в Україну було відмовлено майже 250 громадянам Росії. Всього ж з початку таких заходів до України не пропустили 12 тисяч громадян РФ, які могли брати участь в екстремістській діяльності на території нашої держави.

Як повідомляв УНІАН, з початку березня Держприкордонслужба посилила контроль на кордоні з РФ.