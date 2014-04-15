Рада призначила Полторака командувачем Нацгвардії

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 235 із 283 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Рішення вдалось ухвалити лише за результатами третього голосування, оскільки під час першого голосування «за» проголосували лише 216 народних депутатів (за необхідних 226 — УНІАН), під час другого голосування 223 депутата і лише під час третього голосування кандидатура Полторака набрала 235 голосів.

Читайте такожПерший батальйон Національної гвардії склав присягу

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Полторака було призначено начальником Головного управління - командувачем Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

Парламент 13 березня ухвалив закон “Про Національну гвардію України”. Законом передбачено, що командувач Національної гвардії призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою за поданням президента.

В.о. президента Олександр Турчинов 19 березня зареєстрував у ВР проект постанови, яким пропонував призначити Полторака командувачем Національної гвардії.

1 квітня Верховна Рада не підтримала проект постанови про призначення Полторака на посаду командувача Нацгвардії.