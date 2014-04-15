Рада призначила Полторака командувачем Нацгвардії
Верховна Рада України підтримала постанову “Про призначення Степана Полтарака на посаду командувача Національної гвардії України”.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 235 із 283 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Рішення вдалось ухвалити лише за результатами третього голосування, оскільки під час першого голосування «за» проголосували лише 216 народних депутатів (за необхідних 226 — УНІАН), під час другого голосування 223 депутата і лише під час третього голосування кандидатура Полторака набрала 235 голосів.
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Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Полторака було призначено начальником Головного управління - командувачем Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.
Парламент 13 березня ухвалив закон “Про Національну гвардію України”. Законом передбачено, що командувач Національної гвардії призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою за поданням президента.
В.о. президента Олександр Турчинов 19 березня зареєстрував у ВР проект постанови, яким пропонував призначити Полторака командувачем Національної гвардії.
1 квітня Верховна Рада не підтримала проект постанови про призначення Полторака на посаду командувача Нацгвардії.