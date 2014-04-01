Рада не підтримала призначення Полторака командувачем Нацгвардії

Верховна Рада України не підтримала проект постанови про призначення Степана Полторака на посаду командувача Національної гвардії України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували лише 208 із 281 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі. Як повідомляв УНІАН, в.о. президента України Олександр Турчинов 19 березня зареєстрував у ВР проект постанови, яким пропонував призначити Полторака командувачем Національної гвардії.

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