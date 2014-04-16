Кабмін закликають не скорочувати виплати ветеранам

Скасування щорічних разових виплат до 5 травня ветеранам Великої Вітчизняної війни є неприпустимим. Про це заявила кандидат на посаду Президента України Наталія Королевська під час спілкування з мешканцями Херсону. Вона повідомила, що вже направила відповідне звернення до уряду.

«Iснує загроза скасування урядом виплат ветеранам до 5 травня. Такий крок з боку влади був би надзвичайно несправедливий щодо них, оскільки саме вони захищали Україну і відбудовували її після війни. Тому, я направила таке звернення до Уряду щодо неприпустимості таких дій», - сказала вона.

Читайте такожКоролевська: Я звернусь до Генпрокуратури щодо заборгованості із зарплат в Україні

Наталія Королевська відзначила, що в державному бюджеті на 2014 рік педбачені 819 млн. грн. на виплату цієї щорічної разової допомоги, а тому скорочення цієї статті може суттєво вдарити по соціальному захисту 1 млн. 716 тис. ветеранів. Особливо, не по-людськи це виглядатиме на тлі того, що в травні в Україні відзначатимуть 70-річчя звільнення від німецько-фашистських загарбників.

«Сьогодні вже тисячі родин по всій Україні потерпають від ухваленого Верховною Радою закону щодо протидії фінансовій кризі. Це і пенсіонери, що не отримали перерахунок виплат в березні, і бюджетними, яким скоротили заробітні плати та багато інших соціально вразливих категорій громадян. Ветерани війни, які за добробут України віддавали своє здоров’я не повинні постраждати в боротьбі з економічною кризою» - наголосила вона.

Читайте такожЗ квітня українці, по суті, недоотримують пенсії - Королевська

Наталія Королевська нагадала, що раніше вже звернулась до Конституційного Суду з проханням дати правову оцінку відповідному закону, оскільки Конституцією чітко передбачено, що жоден закон не може звужувати права та гарантії громадян, зокрема і соціальні.

«В той же час, ухвалений закон, не просто їх звужує, а подекуди і відміняє такі гарантії, як сталося із виплатами по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Реформи в жодному випадку не повинні відбуватися за рахунок найбільш уразливих громадян» - сказала кандидат у Президенти України.