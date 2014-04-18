Турчинов підписав закон про амністію у 2014 році

Про це УНІАН повідомили у прес-службі в.о. глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня Верховна Рада України ухвалила закон про амністію у 2014 році (реєстраційний номер 4526).

За дане рішення проголосували 232 із 248 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Читайте такожОпозиція поки не підтримала меморандум про порозуміння - Турчинов

Згідно з законом, під амністію підпадають люди, які скоїли нетяжкі злочини і відносяться до вразливих категорій. Зокрема, неповнолітні, особи, які мають неповнолітніх дітей, онкохворі, хворі на туберкульоз, особи, засуджені за економічні злочини і які відшкодували шкоду, а також незаконно засуджені.

Передбачено, що амністія стосуватиметься всіх, хто підпадає під певні категорії, незалежно від часу винесення вироку.